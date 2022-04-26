По Одещині окупанти завдали ракетного удару

На Одещині російськими окупантами завдано ракетного удару. Уражений міст через Дністровський лиман. Про це повідомляє Оперативное командування "Південь" і офіційний Telegram-канал одесських властей.
Обставини та інформація постраждалих уточнюються.
У Білгород-Дністровському районі Одеської області закрили міст у бік регіонального центру. Шляхопровід перекритий через пошкодження, отримані внаслідок ракетного удару.
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Водіїв просять наперед обрати альтернативні маршрути руху.
62-й день війни в Україні, що відбувається
- Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Вчора вони намагалися просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр та Рубіжне.
- Також вони обстріляли Харків. У результаті атаки троє осіб загинули, а ще семеро поранені.
- Минулої доби окупанти 17 разів обстріляли мирне населення у Луганській області. Також тривають бої у Попасній та Рубіжному. Українські військові відбили шість атак ворога.
- На Херсонщині наші військові знищили склад РФ, понад 70 окупантів убито.
- Протягом доби у Херсонській та Миколаївській областях ворог, не досягаючи успіху в реалізації задумів просуванні у напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.