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Окупанти запізнилися на два місяці з вибухом мосту на Одещині – експерт

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 квітня, 16:03
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Навіщо потрібен був удар по мосту у Затоці
Міст через лиман міг використовуватися при висадженні десанту. Тепер не може / Колаж "Сьогодні"
Міст через лиман міг використовуватися при висадженні десанту. Тепер не може / Колаж "Сьогодні"

Удар по мосту у Затоці через Дністровський лиман не несе жодної воєнної стратегічної мети, окрім виконання завдання з нанесення Україні якомога більшої економічної шкоди. Цей міст є найважливішою стратегічною транспортною артерією, яка зв'язує Одесу з Молдовою.

Про це написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко на своїй сторінці у Твіттері.

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Думка експерта

"Завдавати ракетного удару по мосту в Затоці доцільно тільки в тому випадку, якщо планується десантна операція на Одещині, в районі Білгород-Дністровського, Кілійського або Татарбунарського району. Але у тому й річ, що подібного роду операція неможлива в нинішніх умовах" , – зазначив Олександр Коваленко.

Експерт пише, що завдяки діям ЗСУ десантну компоненту Чорноморського флоту Росії скорочено вдвічі. У Бердянську було знищено БДК проєкту 1171 "Саратов" та пошкоджено 2 БДК проєкту 775, які потребують ремонту і не здатні зараз виконувати свої функціональні завдання. Десантна компонента ЧФ ВМФ РФ скоротилася з шести кораблів до трьох. Вони здатні забезпечити одноразове висадження десанту чисельністю до тисячі осіб.

"Але ракетний крейсер "Москва" показав, що Україна має туз у рукаві під назвою ВКРК "Нептун". І якщо на "Москву" ВКРК "Нептун" потрібно було зробити 2 залпи Р-360, то на вищезгадані БДК досить по одному. Фактично удар по мосту, який 24 лютого мав би стати сигналом небезпеки про неминучу висадку десанту, зараз, 26 квітня, виглядає конвульсією з метою тиску на область, особливо в контексті пропагандистського цирку, влаштованого в "ПМР". "Мангуст" продовжує кидатися у конвульсіях. Бідолаха так скоро піною вийде від своїх нападів", – написав Коваленко.

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