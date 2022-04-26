В Одесі через обстріл РФ загинуло подружжя: жінка була вагітна (фото)

У Мережі з'явилася історія ще однієї сім'ї, яка загинула через ракетний удар РФ по Одесі 23 квітня. Померло подружжя, де загибла жінка була вагітна.
Про це повідомляють друзі загиблих.
Подружжя – Міла та Богдан – загинули під час ракетного обстрілу в Одесі. Пара була в багатоповерхівці, куди і потрапила ракета. Повідомляється, що жінка, яка загинула, була вагітна.
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"В одну секунду ми втратили вас. Моя дорога і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину і життя тільки починалося" , – йдеться у повідомленні.
Перші жертви в Одесі
Внаслідок ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.
Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".
Ракетний удар по Одесі
- В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами 23 квітня загинули 8 людей серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.
- Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста було видно дим.
- Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.
- Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі
- Під час обстрілу в Одесі ракети 23 квітня потрапили до міського цвинтаря. Зруйновано понад 1000 кв. м території.
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