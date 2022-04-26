В Одесі через обстріл РФ загинуло подружжя: жінка була вагітна (фото)

23 квітня російські військові завдали ракетних ударів по місту. Було пошкоджено два житлові будинки

Подружжя померло через ракетний удар РФ / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилася історія ще однієї сім'ї, яка загинула через ракетний удар РФ по Одесі 23 квітня. Померло подружжя, де загибла жінка була вагітна.

Про це повідомляють друзі загиблих.

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Подружжя – Міла та Богдан – загинули під час ракетного обстрілу в Одесі. Пара була в багатоповерхівці, куди і потрапила ракета. Повідомляється, що жінка, яка загинула, була вагітна.

"В одну секунду ми втратили вас. Моя дорога і мила дівчинка! Яка ж ви були чудова, світла і добра сім'я. Ви чекали дитину і життя тільки починалося" , – йдеться у повідомленні.

Загибле подружжя через обстріл в Одесі 23 квітня. Фото: Вероніка Кас

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Перші жертви в Одесі

Внаслідок ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.

Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

Ракетний удар по Одесі

В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами 23 квітня загинули 8 людей серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.

Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста було видно дим.

Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі

Під час обстрілу в Одесі ракети 23 квітня потрапили до міського цвинтаря. Зруйновано понад 1000 кв. м території.

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