Марченко: ПВО сбила три вражеские ракеты на Одесчине

Российские оккупанты продолжили 28 апреля наносить удары по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить три вражеские ракеты и таким образом спасти людям жизнь.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Что известно
"Хочу начать с радостной новости. Буквально только что нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над одесским районом было сбито три вражеские ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Благодарю наших военных за безупречную работу", – отметил Марченко.
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Также он рассказал, что в ночь на 28 апреля враг пытался проводить воздушную разведку объектов инфраструктуры. Российские оккупанты использовали беспилотник. Он также был сбит нашими подразделениями.
Обстановка на Одесчине
- В последние два дня главным объектом ракетно-бомбовых ударов армии Российской Федерации является мост через Днестровский лиман. Этот инфраструктурный объект уже имеет существенные повреждения.
- 23 апреля российские военные преступники нанесли ракетные удары по жилому микрорайону в Одессе. В результате погибли мама с младенцем, а также беременная женщина.
- Президент Украины во время пресс-конференции с украинскими и зарубежными журналистами эмоционально высказался по поводу удара по Одессе: "Подонки вонючие!".
- По мнению экспертов, сейчас у России нет никакой возможности захватить Одессу, а значит, все обстрелы направлены лишь на уничтожение мирных украинцев.