Марченко: ПВО сбила три вражеские ракеты на Одесчине

Также удалось сорвать планы оккупантов по разведке территории

Марченко поблагодарил за прекрасную работу украинских военных / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжили 28 апреля наносить удары по Одесской области. Силам ПВО удалось сбить три вражеские ракеты и таким образом спасти людям жизнь.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

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Что известно

"Хочу начать с радостной новости. Буквально только что нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над одесским районом было сбито три вражеские ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Благодарю наших военных за безупречную работу", – отметил Марченко.

Также он рассказал, что в ночь на 28 апреля враг пытался проводить воздушную разведку объектов инфраструктуры. Российские оккупанты использовали беспилотник. Он также был сбит нашими подразделениями.

Обстановка на Одесчине