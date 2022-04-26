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Оккупанты опоздали на два месяца со взрывом моста в Одесской области – эксперт

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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26 апреля, 16:03
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Зачем нужен был удар по мосту в Затоке
Мост через лиман мог использоваться при высадке десанта. Теперь не может / Коллаж "Сегодня"
Мост через лиман мог использоваться при высадке десанта. Теперь не может / Коллаж "Сегодня"

Удар по мосту в Затоке через Днестровский лиман не несет никакой военной стратегической цели, кроме как выполнения задачи по нанесению Украине как можно большего экономического урона. Этот мост является важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Одессу с Молдовой.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своей странице в Твиттере.

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Мнение эксперта

"Наносить ракетный удар по мосту в Затоке целесообразно только в том случае, если планируется десантная операция в Одесской области, в районе Белгород-Днестровского, Килийского либо Татарбунарского района. Но вот в том-то и дело, что подобного рода операция невозможна в нынешних условиях", – отметил Александр Коваленко.

Эксперт пишет, что благодаря действиям ВСУ десантная компонента Черноморского флота России сокращена в два раза. В Бердянске был уничтожен БДК проекта 1171 "Саратов" и повреждены 2 БДК проекта 775, требующие ремонта и не способные сейчас выполнять свои функциональные задачи. Десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сократилась с шести кораблей до трех. Они способны обеспечить единовременную высадку десанта численностью до тысячи человек.

"Но ракетный крейсер "Москва" показал, что у Украины есть туз в рукаве под названием ПКРК "Нептун". И если на "Москву" ПКРК "Нептун" необходимо было произвести 2 залпа Р-360, то на вышеупомянутые БДК достаточно по одному. Фактически удар по мосту, который 24 февраля должен был бы стать сигналом опасности о неизбежной высадке десанта, сейчас, 26 апреля, выглядит конвульсией с целью оказания давления на область, особенно в контексте пропагандистского цирка, устроенного в "ПМР". "Мангуст" продолжает бросаться в конвульсиях. Бедолага так скоро пеной изойдёт от своих припадков", – написал Коваленко.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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