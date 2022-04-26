Оккупанты опоздали на два месяца со взрывом моста в Одесской области – эксперт

Удар по мосту в Затоке через Днестровский лиман не несет никакой военной стратегической цели, кроме как выполнения задачи по нанесению Украине как можно большего экономического урона. Этот мост является важнейшей стратегической транспортной артерией, связывающей Одессу с Молдовой.
Об этом написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на своей странице в Твиттере.
Мнение эксперта
"Наносить ракетный удар по мосту в Затоке целесообразно только в том случае, если планируется десантная операция в Одесской области, в районе Белгород-Днестровского, Килийского либо Татарбунарского района. Но вот в том-то и дело, что подобного рода операция невозможна в нынешних условиях", – отметил Александр Коваленко.
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Эксперт пишет, что благодаря действиям ВСУ десантная компонента Черноморского флота России сокращена в два раза. В Бердянске был уничтожен БДК проекта 1171 "Саратов" и повреждены 2 БДК проекта 775, требующие ремонта и не способные сейчас выполнять свои функциональные задачи. Десантная компонента ЧФ ВМФ РФ сократилась с шести кораблей до трех. Они способны обеспечить единовременную высадку десанта численностью до тысячи человек.
"Но ракетный крейсер "Москва" показал, что у Украины есть туз в рукаве под названием ПКРК "Нептун". И если на "Москву" ПКРК "Нептун" необходимо было произвести 2 залпа Р-360, то на вышеупомянутые БДК достаточно по одному. Фактически удар по мосту, который 24 февраля должен был бы стать сигналом опасности о неизбежной высадке десанта, сейчас, 26 апреля, выглядит конвульсией с целью оказания давления на область, особенно в контексте пропагандистского цирка, устроенного в "ПМР". "Мангуст" продолжает бросаться в конвульсиях. Бедолага так скоро пеной изойдёт от своих припадков", – написал Коваленко.
Ситуация
- 26 апреля командование Российской Федерации нанесло ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Из соображений безопасности движение по мосту сейчас перекрыто.
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Запорожье. Вчера они пытались продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное.
- 4 марта украинская противовоздушная оборона сбила вражеский самолет вблизи Затоки. Об этом на странице в Facebook сообщает ВМС ВС Украины.