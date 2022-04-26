По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар

По Одесской области российскими оккупантами нанесен ракетный удар. Поражён мост через Днестровский лиман. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" и официальный Telegram-канал одесских властей.
Обстоятельства и информация пострадавших уточняются.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, полученных в результате ракетного удара.
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62-й день войны в Украине, что происходит
- Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Запорожье. Вчера они пытались продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное.
- Также они обстреляли Харьков. В результате атаки три человека погибли, а еще семь ранены.
- За минувшие сутки оккупанты 17 раз обстреляли мирное население в Луганской области. Также продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Украинские военные отбили шесть атак врага.
- В Херсонской области наши военные уничтожили склад РФ, более 70 оккупантов убиты.
- В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.