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Литва передасть Україні ракети для Bayraktar, на який вся країна збирала гроші

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 23:37
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У Міноборони країни заявили, що боєприпаси надійдуть вчасно
Анусаускас розповів про додаткові ракети для Байрактара, який передадуть Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Анусаускас розповів про додаткові ракети для Байрактара, який передадуть Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Литва домовилася з компанією-виробником безпілотників Bayraktar про отримання додаткових боєприпасів до дрона, який передадуть Україні.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас.

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Деталі

"Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", — йдеться у повідомленні.

Однак він не уточнив, про яку кількість боєприпасів йдеться.

На порталі "Мілітарний" повідомили, що на фото, яке показав глава Міноборони Литви, зображено боєприпас MAM-L. Він має вагу 22 кг, з яких 10 кг припадає на бойову частину. Орієнтовна вартість MAM-L становить від 60 до 100 тисяч доларів.

Боєприпас MAM-L для турецьких безпілотників. Фото: ROKETSAN

Нагадаємо, що литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України. Кампанія зі збору коштів стартувала 25 травня, а увечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму

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Туреччина вирішила безплатно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб передати його Україні. На зібрані гроші Литва мала намір придбати боєприпаси для безпілотника.

Яка зброя допоможе ефективно звільняти Україну від окупантів?

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективно звільнити українські території від окупантів допоможуть реактивні системи залпового вогню.

Він зазначив, що Збройним силам України необхідно від 150 до 300 РСЗВ для деокупації регіонів.

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"Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило б чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує Росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію", – сказав Подоляк.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, коли США розпочнуть масове постачання зброї до України. Також ми писали, коли Німеччина поставить зброю Україні.

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