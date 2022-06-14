Литва передаст Украине ракеты для Bayraktar, на который вся страна собирала деньги

В Минобороны страны заявили, что боеприпасы поступят в срок

Анусаускас рассказал о дополнительных ракетах для Байрактара, который передадут Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Литва договорилась с компанией-производителем беспилотников Bayraktar о получении дополнительных боеприпасов к дрону, который будет передан Украине.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

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"Договорились о вооружении литовско-украинского беспилотника Bayraktar Vanagas. Боеприпасы поступят вовремя! Также благодарим компании за дополнительно предоставленные боеприпасы", — говорится в сообщении.

Однако он не уточнил, о каком количестве боеприпасов идет речь.

На портале "Милитарный" сообщили, что на фото, показанном главой Минобороны Литвы, изображен боеприпас MAM-L. Он весит 22 кг, из которых 10 кг приходится на боевую часть. Примерная стоимость MAM-L составляет от 60 до 100 тысяч долларов.

Боеприпас MAM-L для турецких беспилотников. Фото: ROKETSAN

Напомним, что литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн. евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины. Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

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Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать Украине. На собранные деньги Литва собиралась приобрести боеприпасы для беспилотника.

Какое оружие поможет эффективно освобождать Украину от кафиров?

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективно освободить украинские территории от оккупантов помогут реактивные системы залпового огня.

Он отметил, что Вооруженным силам Украины необходимо от 150 до 300 РСЗО для деоккупации регионов.

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"Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало бы четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в частности РСЗО. У нас будет паритет, как только у нас будет от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию", – сказал Подоляк.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, когда США начнут массовые поставки оружия в Украину. Также мы писали, когда Германия поставит оружие Украине