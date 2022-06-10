Подоляк рассказал, какое оружие поможет эффективно освобождать Украину от оккупантов

Украина сможет освободить свои населенные пункты, если будет достаточно мощного оружия

Подоляк рассказал, какое и сколько Украине нужно оружия, чтобы уничтожать оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эффективно освобождать украинские территории от оккупантов помогут реактивные системы залпового огня.

Об этом он сказал в интервью на радио BBC, сообщает ТСН.

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Он отметил, что Вооруженным Силам Украины необходимо от 150 до 300 РСЗО для деоккупации регионов.

"Думаю, западным правительствам не хватает данных разведки и контрразведки по этому вопросу. Им не помешало четче понимать количество оружия, которое использует Россия, в частности РСЗО. У нас будет паритет, как только у нас будет от 150 до 300 РСЗО, тогда мы сможем эффективно освобождать нашу территорию", – сказал Подоляк.

Успехи ВСУ под Херсоном

Украинские защитники нанесли серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава РФ. Кроме того, были атакованы понтонная переправа и полевые составы российской армии в пяти разных населенных пунктах Херсона.

По результатам авиаударов и огневых поражений ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ уничтожены 33 российских военных РФ, реактивная система залпового огня "Град", несколько единиц бронированной техники, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов.

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Остальные вражеские потери уточняются.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский рассказал об успехах ВСУ в двух областях. Кроме того, мы писали, сколько бойцов ВСУ теряют ежедневно