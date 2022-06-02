"Байрактар" мастерски испепелил два вражеских танка (видео)

Вооруженные силы Украины мастерски беспилотником оперативного командования "Юг" "Байрактар" уничтожили два танка российских оккупантов. Видео уничтожения вражеской техники разместил в Telegram- канале советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Байрактар" оперативного командования "Юг" уничтожает два российских танка", – написал Геращенко.
Потери оккупантов
- личного состава – около 30 700 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1361 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 3343 (+41) единицы;
- артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 94 (+1) единицы;
- самолетов – 208 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);
- крылатых ракет – 120 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
- специальной техники – 49 (+1).
Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня. Отметил несколько важных моментов: из Лимана противник наступал на Райгородок в сторону Славянска, но понес потери и отошел. К югу от Северодонецка был штурм Устиновки и Бобрового. В самом городе ведутся бои, сообщает Генштаб. Противник ведет бои в населенном пункте Камышеваха к северу от Попасной, где имеет частичный успех.