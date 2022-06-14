Жданов розповів, коли США розпочнуть масове постачання зброї до України

Військовий експерт запевнив, що чекати залишилося зовсім недовго

Жданов підрахував, скільки часу займе доставка американської зброї в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна наприкінці червня – на початку липня почне отримувати американську зброю в рамках лендлізу.

Про це розповів вірний експерт Олег Жданов в ефірі проекту "Freeдом" на Yotube-каналі "Україна 24".

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За словами експерта, сьогоднішня військова допомога Україні – це грантова допомога країн-учасниць формату "Рамштайн" – антипутинської коаліції. Проте лендлізу – справді масового постачання озброєння у необхідній кількості – Україна ще не дочекалася.

"Треба ще трішки почекати. Помилка в тому, що всі відштовхуються від дати 9 травня, коли Джо Байден підписав закон про лендліз. А насправді треба відштовхуватися від того дня, коли Байден підписав закон про фінансування лендлізу. Саме цього дня американська преса повідомила про те, що після підписання закону військовослужбовці армії США почали відвантаження техніки на судно забезпечення військово-морських сил США. Це десь 15 або 16 травня був підпис, почалося відвантаження. Пароплав вантажиться десь тиждень. Потім ще мінімум два тижні йти через Атлантику. Тиждень розвантаження, потім залізниця, і лише потім Україна", – пояснив він.

Жданов прогнозує, що "десь до кінця червня-початку липня ми можемо чекати на перші надходження лендлізу до України".

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Жданов пояснив, чому Захід зволікає з постачанням зброї Україні

Військовий експерт Олег Жданов також заявив, що деякі країни Заходу не поспішають постачати Києву далекобійну артилерію та системи реактивного залпового вогню, оскільки бояться перемоги України у війні.

"На Заході, на жаль, приходить усвідомлення того, що вони бояться світу, в якому Україна переможе. Вони його більше бояться, ніж світу, де переможе Путін. Вони вважають, що знають Путіна і можуть з ним домовитися. А ось Україна, що перемогла, повністю змінює дуже багато факторів – починаючи від системи безпеки на Європейському континенті, завершуючи структурою економічних та фінансових відносин у самому Євросоюзі", – наголосив він.

Також Жданов висловив переконання, що президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Києва вимагатимуть від українського керівництва піти на переговори з Кремлем та погодитись на територіальні поступки.