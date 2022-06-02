"Байрактар" майстерно спекілив два ворожі танки (відео)

Українські військові знищили техніку окупантів за допомогою турецького БПЛА

Військовий знищили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України майстерно безпілотником оперативного командування "Південь" "Байрактар" знищили два танки російських окупантів. Відео знищення ворожої техніки розмістив у Telegram-каналі радник голови Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Байрактар" оперативного командування "Південь" знищує два російські танки", – написав Геращенко.

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Втрати окупантів

особового складу – близько 30700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1361 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 3343 (+41) одиниці;

артилерійських систем – 659 (+10) одиниць;

РСЗВ – 207 (+0) одиниць;

коштів ППО – 94 (+1) одиниці;

літаків – 208 (+0) одиниць;

вертольотів – 175 (+1) одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);

крилатих ракет – 120 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15) одиниць;

спеціальної техніки – 49 (+1).

Ведучий Олексій Бурлаков для "Україна 4.5.0." повідомив зведення Генштабу ЗСУ станом на 2 червня. Відзначив кілька важливих моментів: з Лимана противник наступав на Райгородок у бік Слов'янська, але зазнав втрат і відійшов. На південь від Сєверодонецька був штурм Устинівки та Бобрового. У самому місті точаться бої, повідомляє Генштаб. Противник веде бої у населеному пункті Камишеваха на північ від Попасної, де має частковий успіх.