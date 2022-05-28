На Донеччині українські воїни знищили командний пункт окупантів

Будівля знищена повністю

Олексій Арестович розповів, що у командному пункті перебували російські офіцери. Колаж "Сьогодні"

На Донеччині українські військові знищили командний пункт російських окупантів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

Реклама

Деталі

"У Донецькій області, прийшла щойно інформація, накрили передовий командний пункт із понад 20 російських старших офіцерів, будівля знищена трохи більш ніж повністю", – сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента натякнув на успішну контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку, яка проводилася за підтримки авіації.

Обстановка