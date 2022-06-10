Подоляк розповів, яка зброя допоможе ефективно звільняти Україну від окупантів

Україна зможе звільнити свої населені пункти, якщо буде достатньо потужної зброї

Подоляк розповів, яку та скільки Україні потрібно зброї, щоб нищити окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективно звільнити українські території від окупантів допоможуть реактивні системи залпового вогню.

Про це він сказав в інтерв'ю на радіо BBC, повідомляє ТСН.

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Він зазначив, що Збройним Силам України необхідно від 150 до 300 РСЗВ для деокупації регіонів.

"Думаю, західним урядам бракує даних розвідки й контррозвідки з цього питання. Їм не завадило чіткіше розуміти кількість зброї, яку використовує Росія, зокрема РСЗВ. У нас буде паритет, як тільки ми матимемо від 150 до 300 РСЗВ, тоді ми зможемо ефективно звільняти нашу територію", – сказав Подоляк.

Успіхи ЗСУ під Херсоном

Українські захисники завдали серію ударів по опорному пункту, місцях скупчення техніки та особового складу РФ. Крім того, були атаковані понтонна переправа і польові склади російської армії в п'яти різних населених пунктах Херсона.

За результатами авіаударів та вогневих уражень ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ знищено 33 російських військових РФ, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів.

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Решта ворожих втрат уточнюються.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський розповів про успіхи ЗСУ у двох областях. Крім того, ми писали, скільки бійців ЗСУ втрачають щодня.