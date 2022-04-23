Контрнаступ ЗСУ на Маріуполь буде 101% – Арестович

Вирішуватиме, коли це станеться, буде головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Олексій Арестович заявив, що Україна піде у контрнаступ, щоб звільнити Маріуполь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Контрнаступ українських військ для визволення Маріуполя від окупантів відбудеться з ймовірністю 101%.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

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Він зазначив, що Київ досі сподівається звільнити Маріуполь політико-дипломатичним, а не військовим шляхом.

"Нам не потрібні мертві герої. Нам потрібні всі живі до останньої людини", – сказав Арестович.

Проте радник глав ОП вважає, що контрнаступу не уникнути, але коли воно відбудеться говорити поки що рано.

"Контрнаступ буде 101%. Питання лише в тому, коли це станеться і якими силами. Вирішувати це буде головнокомандувач Збройних Сил України Залужний, який, можливо, прямо зараз запобігає ще 2 або 3 нових Маріуполя", – зазначив Арестович.

Він додав, що ніхто в країні не забув про заблокованих людей у місті.

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Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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