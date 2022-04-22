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Провести військову операцію з деблокади Маріуполя неможливо – Селезньов

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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22 квітня, 23:41
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Єдиний вихід – це отримати літаки від Західних партнерів
Владислав Селезньов оцінив можливість військової операції з деблокади Маріуполя.
Владислав Селезньов оцінив можливість військової операції з деблокади Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська авіація становить серйозну небезпеку. Повітряно-десантна операція наших військ над Маріуполем неможлива. Нам потрібне потужне озброєння.

Таку думку військовий журналіст Владислав Селезньов висловив у інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на Youtube-каналі "Україна 24".

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Селезньов пояснив, чому наразі не можливо провести військову операцію із деблокади Маріуполя.

"За сучасних умов та обставин провести пошуково-рейдові дії, якусь рейдову операцію з деблокади Маріуполя технічно неможливо з наступних причин. По-перше 100 км відстань, там поля та степи, тобто фактично угрупування українських військ, яке може рухатися, щоб надати допомогу нашим військам, які перебувають на території Маріуполя, зіткнеться з тим, що з повітря російська авіація матиме можливість розстрілювати цю колону, адже переважна більшість аеродромів Російської Федерації мають невелику відстань до цієї ділянки української території", – розповів він.

Небезпека від російських літаків, за словами військового журналіста, полягає в тому, що авіація має можливість діяти як з аеродромів, розташованих на території тимчасово окупованого Криму, так і з військових аеродромів, які розташовані на території Ростовської області. Окрім цього свою роль відіграє й інше озброєння.

"Велика кількість зосередження на цій ділянці території нашої країни великокаліберної зброї. Саме артилерійська зброя російських загарбників найбільше дошкуляє на всій лінії фронту, де зараз тривають найбільш запеклі бої. Тому будь-який рух української військової техніки наражається на смертельну небезпеку, яка буде виходити саме зі стволів російських артилерійських гармат".

Неможливим є проведення повітряно-десантної операції. Адже Росія зосередила на окупованих територіях на півдні нашої країни велику кількість протиповітряних засобів.

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Як можна врятувати Маріуполь

Селезньов розповів про можливий вихід із цієї ситуації, на якому неодноразово наголошувало військової-політичне керівництво нашої країни. А саме: закрити небо над цією ділянкою України. Для цього Україна має отримати дуже велику кількість літаків, спроможних діяти ефективно проти будь-яких літаків Збройних сил Російської Федерації.

"Так само ми маємо отримати від наших Західних партнерів зброю великих калібрів для того, щоб виконувати не просто рейдову операцію, а штурмову операцію, пов'язану з повним знищенням усіх бойових порядків, усіх захисних споруд російської окупаційної армії на всьому шляху просування українських військ. За таких умов така операція можлива", – сказав журналіст.

Він також зробив припущення щодо того, скільки військ необхідно для деблокади Маріуполя у разі можливості провести військову операцію. Приблизно дві-три тисячі особового складу.

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"Щонайменше має діяти повнокровна бригада, дії якої будуть прикриті з повітря і вона буде на озброєнні мати відповідні засоби вогневого ураження. Тобто сили мають бути дуже потужними, адже зрозуміло, що угруповання російських військ на півдні нашої країни можливо не таке вже й велике, але, тим не менш, кількість військ чимала, це по-перше. По-друге, вже росіянами проведені певні інженерні, фортифікаційні роботи, тобто обладнані певні укріплені райони, і це буде завдавати певного клопоту для просування наших військ, адже зрозуміло, що степами і полями переміщувати техніку вкрай важко", – пояснив Селезньов.

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