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Провести военную операцию по деблокаде Мариуполя невозможно – Селезнев

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 апреля, 23:41
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Единственный выход – это получить самолеты от Западных партнеров
Владислав Селезнев оценил вероятность военной операции по деблокаде Мариуполя.
Владислав Селезнев оценил вероятность военной операции по деблокаде Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская авиация представляет серьезную опасность. Воздушно-десантная операция наших войск над Мариуполем невозможна. Нам нужно мощное вооружение.

Такое мнение военный журналист Владислав Селезнев высказал в интервью с телеведущим Владимиром Полуевым на Youtube-канале "Украина 24".

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Селезнев объяснил, почему пока невозможно провести военную операцию по деблокаде Мариуполя.

"В современных условиях и обстоятельствах провести поисково-рейдовые действия, какую-то рейдовую операцию по деблокаде Мариуполя технически невозможно по следующим причинам. Во-первых 100 км расстояние, там поля и степи, то есть фактически группировка украинских войск, которая может двигаться, чтобы оказать помощь нашим войскам, находящимся на территории Мариуполя, столкнется с тем, что с воздуха у российской авиации будет возможность расстреливать эту колонну, ведь подавляющее большинство аэродромов Российской Федерации имеют небольшое расстояние до этого участка украинской территории", – рассказал он.

Опасность от российских самолетов, по словам военного журналиста, заключается в том, что авиация имеет возможность действовать как с аэродромов, расположенных на территории временно оккупированного Крыма, так и с военных аэродромов, расположенных на территории Ростовской области. Кроме этого, свою роль играет и другое вооружение.

"Большое количество сосредоточения на этом участке территории нашей страны крупнокалиберного оружия. Именно артиллерийское оружие российских захватчиков больше всего донимает на всей линии фронта, где сейчас продолжаются наиболее ожесточенные бои. Поэтому любое движение украинской военной техники подвергается смертельной опасности, которая будет исходить именно из стволов российских артиллерийских орудий".

По его словам, невозможно проведение воздушно-десантной операции. Ведь Россия сосредоточила на оккупированных территориях на юге нашей страны множество противовоздушных средств.

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Как спасти Мариуполь

Селезнев рассказал о возможном выходе из этой ситуации, на котором неоднократно отмечало военно-политическое руководство нашей страны. А именно – закрыть небо над этим участком Украины. Для этого Украина должна получить очень большое количество самолетов, способных эффективно действовать против любых самолетов Вооруженных сил Российской Федерации.

"Также мы должны получить от наших Западных партнеров оружие больших калибров для того, чтобы выполнять не просто рейдовую операцию, а штурмовую операцию, связанную с полным уничтожением всех боевых порядков, всех защитных сооружений российской оккупационной армии на всем пути продвижения украинских войск. В таких условиях такая операция возможна", – сказал журналист.

Он также предположил, сколько войск необходимо для деблокады Мариуполя в случае возможности провести военную операцию. Приблизительно две-три тысячи личного состава.

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"По меньшей мере, должна действовать полнокровная бригада, действия которой будут прикрыты с воздуха и она будет на вооружении иметь соответствующие средства огневого поражения. То есть силы должны быть очень мощными, ведь понятно, что группировка российских войск на юге нашей страны возможно не такая уж большая, но, тем не менее, количество войск немалое, это во-первых. Во-вторых, уже россиянами проведены определенные инженерные, фортификационные работы, т.е. технику крайне тяжело", – объяснил Селезнев.

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