Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101% – Арестович

Контрнаступление украинских войск для освобождения Мариуполя от оккупантов произойдет с вероятностью в 101%.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".
Он отметил, что Киев до сих пор надеется освободить Мариуполь политико-дипломатическим, а не военным путем.
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"Нам не нужны мертвые герои. Нам нужны все живы до последнего человека", – сказал Арестович.
Однако советник глав ОП считает, что контрнаступления не избежать, но когда оно произойдет говорить пока рано.
"Контрнаступление будет 101%. Вопрос только в том, когда это случится и какими силами. Решать это будет главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный, который, может быть, прямо сейчас предотвращает еще 2 или 3 новых Мариуполя", – отметил Арестович.
Он добавил, что никто в стране не забыл о заблокированных людях в городе.
Обстановка в Мариуполе
- 21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь".
- Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей.
- В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".
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