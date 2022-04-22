Штурм "Азовсталі" припинили не просто так – Жданов

Росія вивела частину військ з Маріуполя

Жданов вважає, що окупанти не просто так припинили штурмувати "Азовсталь"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російське суспільство вимагає відповідей. "Азовсталь" будуть далі обстрілювати. У Росії проблеми з резервами.

Про це розповів воєнний експерт Олег Жданов телеведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову і Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEDOM.

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Російське суспільство почало вимагати відповідей. Росте невдоволення війною, продовжують надходити похоронні листи й гроби, а військкомати намагаються зібрати хоч якийсь резерв. Суспільство хоче знати, чому "воєнна операція", яка планувалася на декілька днів уже продовжується практично два місяці. Тому в Росії, за словами Олега Жданова, йдуть на вигадки.

"Якщо вони завод "Азовсталь" перестали штурмувати і взяли периметр із такою щільністю, яку сказав Путін, щоб муха не пролетіла, то Шойгу сміливо в першому абзаці доповіді каже, що Маріуполь взятий, а у другому абзаці доповіді каже, що треба ще три-чотири дні. Тобто вони суперечать самі собі, не знаючи, що сказати", — сказав Жданов.

Для пояснення втрати крейсера "Москва" була навіть створена урядова комісія, яка начебто буде розбиратися в причинах пожежі на крейсері, яка привела до його затоплення. Щодо "Азовсталі", Олег Жданов зазначає, що попри відмову штурмувати завод артилерійські обстріли не припиняються:

"Вони будуть змушувати захисників здатися. А це було сказано для внутрішнього споживача, який же милосердний цар в Росії. Саме для цього".

Ще однією причиною, чому Путін наказав припинити штурмові дії "Азовсталі", на думку воєнного експерта, є те, що вони понесли там дуже великі втрати. Росія вивела із Маріуполя й, швидше за все, перекинула на Донбас частину військ. Зараз у місто зайшли частини банд формувань Кадирова, так звані "кадирівці", і зайшли частини сформовані із мобілізованих в окремих районах Донецької і Луганської областей.

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"Розуміючи, що це не бійці, що їх там перетворять у гарматне м'ясо, тому, швидше за все, було прийняте рішення в Генштабі Росії припинити штурмові дії, продовжити бомбардування й артобстріли, а ці нехай хоча б тримають периметр, щоб наші бійці не мали можливості вийти і проводити диверсійні дії проти російських військ", — зазначив Жданов.

Окупанти не зможуть оточити "Азовсталь"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти не зможуть надійно оточити "Азовсталь". Російська армія не має достатньої кількості військ для цього.

"Бомбардування страшними тритонними бомбами чотири дні поспіль, за деякими даними, п'ять днів поспіль, штурму "Азовсталі" не допомогли. "Азов" продовжує опір, морпіхи продовжують опір, Нацгвардія, Нацполіція, тероборона, які там зібралися. Мирних жителів не дістали цими бомбами. Надійно сидять значить. І все. Що доводиться робити? Доводиться оголошувати "взяття" Маріуполя. Передчасна "перемога", навіть не чекаючи Великодня", – сказав Арестович.

Він додав, що армії РФ не вистачає військ на півночі.

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"Значить на півночі справи погано. Другий момент – вони не оточать "Азовсталь". Не зможуть. Тому що для того, щоб оточити надійно "Азовсталь", потрібно вдвічі більше військ, ніж його штурмують, а то й втричі. А їх немає", – сказав Арестович.

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