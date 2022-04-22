Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Штурм "Азовсталі" припинили не просто так – Жданов

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 05:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Росія вивела частину військ з Маріуполя
Жданов вважає, що окупанти не просто так припинили штурмувати "Азовсталь"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Жданов вважає, що окупанти не просто так припинили штурмувати "Азовсталь"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російське суспільство вимагає відповідей. "Азовсталь" будуть далі обстрілювати. У Росії проблеми з резервами.

Про це розповів воєнний експерт Олег Жданов телеведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову і Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEDOM.

Реклама

Деталі

Російське суспільство почало вимагати відповідей. Росте невдоволення війною, продовжують надходити похоронні листи й гроби, а військкомати намагаються зібрати хоч якийсь резерв. Суспільство хоче знати, чому "воєнна операція", яка планувалася на декілька днів уже продовжується практично два місяці. Тому в Росії, за словами Олега Жданова, йдуть на вигадки.

"Якщо вони завод "Азовсталь" перестали штурмувати і взяли периметр із такою щільністю, яку сказав Путін, щоб муха не пролетіла, то Шойгу сміливо в першому абзаці доповіді каже, що Маріуполь взятий, а у другому абзаці доповіді каже, що треба ще три-чотири дні. Тобто вони суперечать самі собі, не знаючи, що сказати", — сказав Жданов.

Для пояснення втрати крейсера "Москва" була навіть створена урядова комісія, яка начебто буде розбиратися в причинах пожежі на крейсері, яка привела до його затоплення. Щодо "Азовсталі", Олег Жданов зазначає, що попри відмову штурмувати завод артилерійські обстріли не припиняються:

"Вони будуть змушувати захисників здатися. А це було сказано для внутрішнього споживача, який же милосердний цар в Росії. Саме для цього".

Ще однією причиною, чому Путін наказав припинити штурмові дії "Азовсталі", на думку воєнного експерта, є те, що вони понесли там дуже великі втрати. Росія вивела із Маріуполя й, швидше за все, перекинула на Донбас частину військ. Зараз у місто зайшли частини банд формувань Кадирова, так звані "кадирівці", і зайшли частини сформовані із мобілізованих в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Реклама

"Розуміючи, що це не бійці, що їх там перетворять у гарматне м'ясо, тому, швидше за все, було прийняте рішення в Генштабі Росії припинити штурмові дії, продовжити бомбардування й артобстріли, а ці нехай хоча б тримають периметр, щоб наші бійці не мали можливості вийти і проводити диверсійні дії проти російських військ", — зазначив Жданов.

Окупанти не зможуть оточити "Азовсталь"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти не зможуть надійно оточити "Азовсталь". Російська армія не має достатньої кількості військ для цього.

"Бомбардування страшними тритонними бомбами чотири дні поспіль, за деякими даними, п'ять днів поспіль, штурму "Азовсталі" не допомогли. "Азов" продовжує опір, морпіхи продовжують опір, Нацгвардія, Нацполіція, тероборона, які там зібралися. Мирних жителів не дістали цими бомбами. Надійно сидять значить. І все. Що доводиться робити? Доводиться оголошувати "взяття" Маріуполя. Передчасна "перемога", навіть не чекаючи Великодня", – сказав Арестович.

Він додав, що армії РФ не вистачає військ на півночі.

Реклама

"Значить на півночі справи погано. Другий момент – вони не оточать "Азовсталь". Не зможуть. Тому що для того, щоб оточити надійно "Азовсталь", потрібно вдвічі більше військ, ніж його штурмують, а то й втричі. А їх немає", – сказав Арестович.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 квітня
1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1508
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти