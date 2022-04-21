Путін знову збрехав. Окупанти бомбять "Азовсталь"

Евакуація людей знову неможлива

21 квітня Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" у Маріуполі / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі зараз ведеться бомбардування та обстріл території заводу "Азовсталь". Все це відбувається на тлі заяви міжнародного злочинця Володимира Путіна про відмову від штурму підприємства, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних мешканців.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відбувається

"Прямо зараз відбувається бомбардування та обстріл території Азовсталі. В той самий час відбуваються бої в районі трамвайного депо, що знаходться на значной відстані від території Азовсталі. Це просто для розуміння "зелених коридорів для Азовсталі" та "перемоги путіна над Маріуполем". Я впевен – окупанти не зупиняться до повного знищення всіх, хто всередені Азовсталі. Ані наших Захисників. Ані цивільних", – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що лише зовнішнє втручання та забезпечення гарантій безпеки з боку іноземних партнерів здатні забезпечити реальний порятунок усіх людей.

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