Кім: Бучанська різанина змінила ставлення жителів Миколаєва до росіян

За словами голови Миколаївської ОВА, мешканці міста "тепер зовсім по-іншому дивляться на ситуацію"

Віталій Кім прокоментував звірства російських окупантів у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві ненависть місцевих жителів до військових РФ зросла після Бучанської різанини.

Про це розповів у Facebook голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Кім поділився враженнями від спілкування з жителями міста та області. За словами голови ОВА, нещодавно був затриманий чоловік за підозрою у зраді:

"Суду ще належить довести провину зрадника... Люди, які вважають, що він наводив на об'єкт, і загинули їхні близькі, дуже категорично настроєні, готові до суду щось із ним зробити погане".

Як зазначив Кім, "у нас же місто корабелів, досить суворі хлопці тут".

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"Настрої з приводу росіян після Бучі, після цих звірств зовсім інші. Тепер зовсім по-іншому дивляться на ситуацію, що відбуватиметься під час прямих зіткнень", – сказав він.

Звірства російських окупантів під Києвом