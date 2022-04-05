Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Окупанти обстрілюють українські міста забороненими касетними бомбами: загинули десятки людей

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 квітня, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нові воєнні злочини Росії
Російські військові продовжують обстріли мирних міст та цивільних об’єктів
Російські військові продовжують обстріли мирних міст та цивільних об’єктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли українські населені пункти касетними боєприпасами, зафіксовані численні жертви серед мирного населення.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Реклама

"Російські окупанти обстріляли Миколаїв з Херсонської області з РСЗВ "Смерч" – декілька касетних боєприпасів розірвалися біля торгових точок та зупинки громадського транспорту. 11 осіб загинули, 61 поранено. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли дві лікарні, центр профілактики хвороб, будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", – розповіла вона.

Як зазначила Денісова, Луганська область останню добу також перебуває під постійними обстрілами:

"До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах. Зібрати інформацію про загиблих внаслідок бойових дій наразі неможливо. За минулу добу в кількох населених пунктах багато громадян отримали поранення. Відомо про 8 випадків, серед загиблих одна дитина".

Омбудсмен повідомила також, що у Харкові продовжилися нічні хаотичні обстріли житлових районів. В області за добу окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. З-під завалів врятували травмовану жінку та витягли тіла трьох загиблих.

"Дві ракети з касетними мінами прилетіли на територію Великомихайлівської ОТГ Дніпропетровської області. Одна жінка загинула – взяла до рук касетну міну", – пише вона.

Також омбудсмен розповіла, що внаслідок ракетних ударів по нафтопереробному заводу та нафтосховищах в Одесі знищено резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.

Реклама

"Обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора є воєнними злочинами та злочинами проти людяності й грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них... Я закликаю міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ", – підкреслила Денісова.

Україна порушила тисячі справ через воєнні злочини окупантів

Офіс генерального прокурора України розпочав майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Документальні факти. Наслідки для РФ – катастрофічні в усіх юрисдикціях", – написав Подоляк у Twitter.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти