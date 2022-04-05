Окупанти обстрілюють українські міста забороненими касетними бомбами: загинули десятки людей

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла про нові воєнні злочини Росії

Російські військові продовжують обстріли мирних міст та цивільних об’єктів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли українські населені пункти касетними боєприпасами, зафіксовані численні жертви серед мирного населення.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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"Російські окупанти обстріляли Миколаїв з Херсонської області з РСЗВ "Смерч" – декілька касетних боєприпасів розірвалися біля торгових точок та зупинки громадського транспорту. 11 осіб загинули, 61 поранено. Окрім житлових будинків, російські війська обстріляли дві лікарні, центр профілактики хвороб, будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, ПТУ, 2 філії закладів позашкільної освіти", – розповіла вона.

Як зазначила Денісова, Луганська область останню добу також перебуває під постійними обстрілами:

"До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах. Зібрати інформацію про загиблих внаслідок бойових дій наразі неможливо. За минулу добу в кількох населених пунктах багато громадян отримали поранення. Відомо про 8 випадків, серед загиблих одна дитина".

Омбудсмен повідомила також, що у Харкові продовжилися нічні хаотичні обстріли житлових районів. В області за добу окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. З-під завалів врятували травмовану жінку та витягли тіла трьох загиблих.

"Дві ракети з касетними мінами прилетіли на територію Великомихайлівської ОТГ Дніпропетровської області. Одна жінка загинула – взяла до рук касетну міну", – пише вона.

Також омбудсмен розповіла, що внаслідок ракетних ударів по нафтопереробному заводу та нафтосховищах в Одесі знищено резервуари з пальним, пошкоджено будівлі та газові комунікації.

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"Обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора є воєнними злочинами та злочинами проти людяності й грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них... Я закликаю міжнародних партнерів закрити небо над Україною та надати зброю для боротьби з країною-агресором РФ", – підкреслила Денісова.

Україна порушила тисячі справ через воєнні злочини окупантів

Офіс генерального прокурора України розпочав майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень проти військовослужбовців РФ за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.