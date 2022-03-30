У Маріуполі почали збирати матеріали військових злочинів РФ

Маріупольцям пропонують розміщувати свої історії у спеціально створеному онлайн-архіві

Маріуполь став містом жаху та гуманітарної катастрофи. Фото: колаж "Сьогодні"

Автор бренду Маріуполя Сергій Родіонов оголосив про запуск збору історій маріупольців для фіксації військових злочинів та створення меморіалу жертв російської агресії. Про це повідомила прес-служба міської ради Маріуполя.

Зазначається, що у 2016 році було представлено проект Бренда Маріуполя, який окреслював стратегію розвитку міста.

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"Через кілька років Маріуполь перетворився на центр інновацій, експериментів, велику культурну столицю. 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, Маріуполь швидко став містом жаху та великої гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

У міськраді додали, що велика кількість мешканців Маріуполя досі перебувають у місті без зв'язку, ховаючись у підвалах. Лише за місяць загинули тисячі громадян.

"Ми вирішили створити онлайн-архів історій маріупольців, щоб задокументувати військові злочини та створити базу для майбутнього меморіалу", – заявили в мерії.

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Бажаючим поділитися своїми історіями пропонують розміщувати їх на даному ресурсі.

Нагадаємо, Маріуполь з 3 березня героїчно захищається від російських окупантів , які обстрілюють місто з усіх видів зброї Внаслідок обстрілів у місті зруйновано житлові будинки, об'єкти інфраструктури, промислові підприємства. На що перетворилося раніше квітуче і розвинене місто – можна побачити тут.

Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, як виживає Маріуполь у блокаді та які підприємства на сході продовжують роботу.