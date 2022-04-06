"Як фашисти!" ЗСУ показали, на що окупанти перетворили села під Броварами

Російські військові бомбили та грабували українців не тільки у селах на Ірпінському напрямку, а й під Броварами. ЗСУ вже зайшли до звільнених сіл цього району та показали, як їх знищили путінські війська.
Відео опублікували у Генштабі ЗСУ.
"Звільнені села Броварського району. 5 квітня 2022 року. Спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати", – написали у Генштабі.
Далі по темі
На записі видно, що український банкомат буквально висмикнули зі стіни – вірогідно, окупанти намагалися дістати із нього гроші.
Житель села Шевченкове Олександр розповів, що військові на танку та БТРах заїхали до них практично у перший день війни. Окупанти спрямовували автомат і стріляли куди завгодно.
"В перший день сюди заїхав перший танк, їх чоловік вісім йшло дорогою. І сім БТРів було. Мене Толя затяг до себе у двір. У будинку були три рази, приходили сюди: "Відкрий шафу я тобі сказав!". Стоїть як фашист ", - сказав Олександр.
Окупанти у всіх питали, чи є зброя та шукали її в будинках та сараях. Місцеві відповідали, що беззбройні.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- У Бучі російські окупанти намагалися спалити тіла шести убитих мирних жителів. Вже розпочато розслідування.