"Як фашисти!" ЗСУ показали, на що окупанти перетворили села під Броварами

Українські захисники зняли на відео села під Києвом після окупації – помітили вирваний банкомат, знищену техніку та руїни замість будинків

Окупанти розгромили села під Броварами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові бомбили та грабували українців не тільки у селах на Ірпінському напрямку, а й під Броварами. ЗСУ вже зайшли до звільнених сіл цього району та показали, як їх знищили путінські війська.

Відео опублікували у Генштабі ЗСУ.

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"Звільнені села Броварського району. 5 квітня 2022 року. Спалені школи, розбиті магазини та автомобілі, пограбовані банкомати", – написали у Генштабі.

На записі видно, що український банкомат буквально висмикнули зі стіни – вірогідно, окупанти намагалися дістати із нього гроші.

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Житель села Шевченкове Олександр розповів, що військові на танку та БТРах заїхали до них практично у перший день війни. Окупанти спрямовували автомат і стріляли куди завгодно.

"В перший день сюди заїхав перший танк, їх чоловік вісім йшло дорогою. І сім БТРів було. Мене Толя затяг до себе у двір. У будинку були три рази, приходили сюди: "Відкрий шафу я тобі сказав!". Стоїть як фашист ", - сказав Олександр.

Окупанти у всіх питали, чи є зброя та шукали її в будинках та сараях. Місцеві відповідали, що беззбройні.

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Звірства окупантів під Києвом