Інформація про використання зарину та загибель п'яти дітей на мінах не підтвердилась – Сумська ОВА

Інформація про виявлення в Сумській області російської хімічної зброї зарину і про загибель на мінах п'яти дітей у Тростянці не підтвердилась.
Про це повідомили виданню "Сьогодні" в Сумській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, в Сумській ОВА уточнили, що в Тростянці йшлося про підрив на мінах 5 людей взагалі, а не дітей.
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Нагадаємо, напередодні українські ЗМІ з посиланням на мера Тростянця Юрія Бову повідомили, що у селі Білка Сумської області були виявлені залишки хімічної зброї – ампули зарину та інших речовин.
Також повідомлялося про загибель п'яти дітей від мін та розтяжок.
Війська РФ залишаються біля кордонів Сумщини
Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що біля кордону залишаються війська РФ - "вони постійно переміщуються, передислокуються, їх то більше, то менше".
"Але поки що ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю. Сподіваємось, молимося та працюємо над тим, щоб ситуації з таким вторгненням не відбулося, і я переконаний, що вже ніхто не допустить. І ми працюємо над тим, щоб вони не каталися територією нашої області, як у себе вдома: не заїжджали-виїжджали", – сказав Живицький.