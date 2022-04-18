Информация об использовании зарина и гибели пяти детей на минах не подтвердилась – Сумская ОВА

Информация об обнаружении в Сумской области российского химического оружия зарина и о гибели на минах пяти детей в Тростянце не подтвердилась.
Об этом сообщили изданию "Сегодня" в Сумской областной военной администрации.
В частности, в Сумской ОВА уточнили, что в Тростянце говорилось о подрыве на минах 5 человек вообще, а не детей.
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Напомним, накануне украинские СМИ со ссылкой на мэра Тростянца Юрия Бову сообщили, что в селе Белка Сумской области обнаружены остатки химического оружия – ампулы зарина и других веществ.
Также сообщалось о гибели пяти детей от мин и растяжек.
Войска РФ остаются у границ Сумщины
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что у границы остаются войска РФ – "они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, тем меньше".
"Но пока мы не наблюдаем такой ударной группировки на границе с Сумской областью. Надеемся, молимся и работаем над тем, чтобы ситуации с таким вторжением не произошло, и я убежден, что уже никто не допустит. И мы работаем над тем, чтобы они не катались по территории нашей области, как у себя дома: не заезжали-выезжали", – сказал Живицкий.