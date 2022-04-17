У Тростянці на мінах окупантів підірвалися п'ять дітей

У Тростянці Сумської області вчора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий житель, який вийшов у ліс погуляти із собакою. Також загинули вже п'ять дітей через заміновані території окупантами РФ.
Про це розповів мер Юрій Бова, передає 24 канал.
Зазначається, що собака вибіг за межі дороги та зачепив розтяжку. На щастя, чоловік вижив.
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"Таких випадків дуже багато. У нас уже загинули від попадання на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є також поранені. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.
Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.
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