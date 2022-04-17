В Тростянце на минах оккупантов подорвались пять детей

В Тростянце Сумской области вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Также погибли уже пять детей из-за заминированных территорий оккупантами РФ.
Об этом рассказал мэр Юрий Бова, сообщает 24 канал.
Отмечается, что собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.
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"Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненные. Таких предметов еще достаточно много", – отметил Бова.
Он добавил, что чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника.
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