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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Сумской области нашли брошенные оккупантами остатки смертельного химоружия

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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16 апреля, 21:28
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Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить по украинским городам
В селе Сумской области нашли зарин. Фото: коллаж "Сегодня"
В селе Сумской области нашли зарин. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Белка Сумской области обнаружили остатки химического оружия – ампулы зарина и других веществ. В этом населенном пункте были российские оккупанты.

Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио.

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"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – сказал он.

По словам мэра, сейчас этим занимается СБУ. Кроме того, в Тростянце оккупанты расставили множество растяжек и заминировали кладбища, лесопосадки, парковые зоны и административные объекты.

Зеленский: Путин может применить химическое оружие

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия может применить химическое и ядерное оружие против нашей страны. Однако это проблема всего мира. Об этом лидер Украины заявил в эксклюзивном интервью американскому телеканалу CNN, которое будет полностью показано в воскресенье, 17 апреля в 9:00 по восточному времени.

Как сообщает CNN в анонсе к телеинтервью, Зеленский сообщил, что Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию, потому что он не ценит жизни украинцев.

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"Не только я — весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ненастоящая информация, но может быть и правда. Химическое оружие они могут применить, для них жизнь народа – ничто. Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми. Но это вопрос не Украины, не только Украины, но и всего мира, я думаю", — сказал Зеленский.

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