У Тростянці окупанти знущалися з жителів – знайшли тіла двох мирних

Російські окупанти продовжують скоювати злочини проти жителів на території України

В ОГПУ розповіли про вбивства окупантами місцевих людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів. Під час окупації міста російські військові викрадали та знущалися над цивільними. Правоохоронці проводять розслідування за фактом порушення законів війни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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"Військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися над мирними жителями. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Загиблими виявились місцеві жителі. Про їхнє зникнення повідомили родичі.

Прокуратура проводить розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Окупанти викрадають та вбивають мерів українських міст

Російські окупанти викрали та вбили мерів кількох українських міст. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist.

"Викрадають мерів наших міст. Декого з них вбили. Деяких з них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені. Ці операції проводять ті самі люди (які викрадали українців під час окупації Донбасу – Ред.)", – сказав Зеленський.

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