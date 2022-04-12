Гірше за фашистів: чоловік, до якого приходили окупанти, розповів свою історію (відео)

За словами потерпілого, російські військові вбили всіх його рідних та забрали цінні речі

Чоловік розповів про звірства окупантів / Колаж "Сьогодні"

Чоловік, який двічі втрачав усе майно, рідних та втікав від військ РФ, розповів свою історію. За словами потерпілого, росіяни погрожували йому та його дружині.

Про це повідомляє telegram-канал "Україна-24".

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Відібрали усе

Раніше чоловік жив на Донеччині. Коли у 2014 році там розпочалася війна, він переїхав.

"На Донбасі у мене відібрали будинок, відібрали магазин. Я залишився без нічого. Двічі на розстріл мене там водили, вбили всіх моїх друзів, знайомих, нікого немає", – каже постраждалий.

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За шість років чоловік трохи оговтався. Проте російські військові прийшли і до інших українських міст.

"У мене вже сил ніяких немає. Прийшли росіяни, забрали машину, забрали гроші, поставили на коліна, засунули автомат у рот, дружину били. Говорили, що "якщо зараз не віддасте всі гроші та цінність, ми її зґвалтуємо, а його вб'ємо на твоїх очах, а ти знай, що потім ми вб'ємо її". Ми все віддали. У мене забрали усе. Все, що цінне, вони забрали все. Ці російські виродки були на Донбасі і сюди вони приїхали. Так, я живий. А як жити далі?" – розповідає потерпілий.

За словами чоловіка, російські військові гірші за фашистів.

"У бабусі в концтаборі були сережки, які навіть фашисти не забрали, а це гірше за фашистів", – додав постраждалий.

"Людей спалювали живцем": звірства росіян

У селі Гусарівка Ізюмського району росіяни катували місцевих жителів.

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"Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти", – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він додав, що, крім цього, знайшли тіло фельдшера лікарні, руки чоловіка були зв'язані за спиною, його також катували військові РФ.

"Просто посеред дороги росіяни з артилерії розстріляли авто, де була сім'я з дитиною. Частина жителів – зникла безвісти, кількість ще встановлюється. Це жахливі нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти зазнають покарання!" – переконаний Синєгубов.

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