80-тирічному чоловіку відрізали руки на очах у доньки – Денісова про звірства окупантів на Київщині

Також Уповноважена розповіла і про інші випадки того, що виробляють російські військові

Людмила Денисова заявила, що російські військові калічать українців. / Фото: РБК-Україна, Колаж: Сьогодні

Після звільнення українськими військовими населених пунктів від російських окупантів там залишаються сотні закатованих і скалічених людей, які піддавалися страшним тортурам.

Про це повідомила в Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Що відбувається

"Таким є обличчя "асвабажденія", що прийшло в Україну. У селищі Макарів на Київщині 80-тирічному чоловіку відрізали руки на очах у доньки. Від отриманих ран він помер. В Ірпені двадцятирічну вагітну жінку зґвалтували два рашисти. Вона втратила дитину", – написала Уповноважена.

Крім цього, за її словами, на Херсонщині 60-тирічного чоловіка били у присутності доньки – прикладами та палицями.

"Під час окупації сіл Ягіде та Лукашівка на Чернігівщині російські загарбники облаштували свій штаб у Вознесенській церкві. У ній знайшли тіла людей, ймовірно, місцевих мешканців, які були розстріляні російськими військовими", – заявила Денісова.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, що вони врахували ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, Людмила Денісова заявила, що в Україні з кожним днем війни фіксується дедалі більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю армії РФ проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

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