ГУР опублікувало імена воєнних злочинців РФ – хто потрапив до списку

Українська розвідка оприлюднила особисті дані та фотографії російських військових

Розвідка оприлюднила список окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Головне управління розвідки України отримало список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти українців.

Про це пише пресслужба управління розвідки.

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"Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!" – йдеться у повідомленні.

З іменами, особистими даними та фотографіями військовослужбовців можна ознайомитись тут.

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Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України станом на 30 березня досягли 17 300 осіб, а також ЗСУ знищили 1723 броньовані машини окупантів і 605 танків. Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.03 орієнтовно склали:

особового складу – 17 300 осіб,

танків ‒ 605 од,

бойових броньованих машин ‒ 1723 од,

артилерійських систем – 305 од,

РСЗВ – 96 од,

засобів ППО – 54 од,

літаків – 131 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки – 1184 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.

Спеціальна техніка – 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у повідомленні.

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