ГУР опубликовало имена военных преступников РФ – кто попал в список

Украинская разведка обнародовала личные данные и фотографии российских военных

Разведка обнародовала список оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 1327-го центра применения разведывательных подразделений и подразделений специального назначения ГРУ, совершающих военные преступления против украинцев.

Об этом пишет пресс-служба управления разведки.

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"Недоразведчики, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только от нашего подразделения, но и от всего народа Украины!" – говорится в сообщении.

С именами, личными данными и фотографиями военнослужащих можно ознакомиться здесь.

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Общие потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 30 марта достигли 17 300 человек, а также ВСУ уничтожили 1723 бронированных машин оккупантов и 605 танков. Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:

личного состава – 17 300 человек,

танков ‒ 605 ед.,

боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,

артиллерийских систем – 305 ед.,

РСЗО – 96 ед.,

средств ПВО – 54 ед.,

самолетов – 131 ед.,

вертолетов – 131 ед.,

автомобильной техники – 1184 ед.,

корабли /катера – 7 ед.,

цистерн с ГСМ – 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.

Специальная техника – 21.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в сообщении.

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