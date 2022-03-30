17 300 бійців та 605 танків. Генштаб оновив дані про втрати РФ на 30 березня

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України станом на 30 березня сягнули 17 300 осіб, а також ЗСУ знищили 1723 броньовані машини окупантів та 605 танків.
Про це пише пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали:
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- особового складу – 17 300 осіб,
- танків ‒ 605 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1723 од,
- артилерійських систем – 305 од,
- РСЗВ – 96 од,
- засобів ППО – 54 од,
- літаків – 131 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки – 1184 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 81.
- Спеціальна техніка – 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – додали у повідомленні.
ЗСУ ліквідували командира 200-ї мотострілецької бригади окупантів
Збройні сили України у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.
"200-та бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої спеціальної воєнної операції. За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200-ї ОМСБр", – зазначили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Як повідомляється, загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.