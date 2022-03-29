Окупанти зазнають величезних втрат в Україні – свіжі дані від Генштабу

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять 17 200 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 710 броньованих машин окупантів та багато іншої техніки.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомляють ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.03 склали приблизно:
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- особового складу – близько 17 200 осіб,
- танків ‒ 597 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,
- артилерійських систем – 303 од.,
- РСЗВ – 96 од.,
- коштів ППО – 54 од.,
- літаків – 127 од.,
- вертольотів – 129 од.,
- автомобільної техніки – 1178 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерн із ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71.
- Спеціальна техніка – 21.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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