ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник та 4 крилаті ракети окупантів

Один БПЛА оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами

ЗСУ знищили техніку окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України. Але водночас вони нарощують присутність безпілотників оперативно-тактичного рівня та інших для ведення повітряної розвідки.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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Один БПЛА оперативно-тактичного рівня уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 у Харківській області та чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр"

Росія обстріляла центр Харкова крилатими ракетами "Калібр", випущеними з кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"У нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо. 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Це ми вже називаємо "стабільною ситуацією". Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі зазнав обстрілів із застосуванням ракет типу "Калібр", які було випущено з кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації", – розповів він.

За словами голови Харківської ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм, також обстріляли Золочів і Балаклію.

"Ми намагаємося довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоч це й залишається досить складним завданням, оскільки ворог нам не погоджує зелені коридори для доставки", – заявив Синєгубов.

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