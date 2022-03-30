17 300 бойцов и 605 танков. Генштаб обновил данные о потерях РФ на 30 марта

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 30 марта достигли 17 300 человек, а также ВСУ уничтожили 1723 бронированных машин оккупантов и 605 танков.
Об этом пишет пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – 17 300 человек,
- танков ‒ 605 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1723 ед.,
- артиллерийских систем – 305 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 131 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1184 ед.,
- корабли /катера – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81.
- Специальная техника – 21.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в сообщении.
ВСУ ликвидировали командира 200-й мотострелковой бригады оккупантов
Вооруженные силы Украины в боях под Харьковом ликвидировали командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (воинская часть 08275, Печенга) полковника Дениса Курило.
"200-я бригада понесла самые большие потери во время выполнения так называемой специальной военной операции. По имеющимся данным, в Украине были уничтожены две батальонные тактические группы 200-й ОМСБр", – указали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Как отмечается, общие потери личного состава бригады превысили 1500 военнослужащих.