Роками ростили ненависть до України — Подоляк про пропагандистів РФ

Радник голови ОП висловився про відповідальність за військове вторгнення Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти несуть не меншу відповідальність за звірства в Україні, ніж військові — про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вони роками ростили в медіа ненависть до України. Тепер російський глядач хоче чужої крові та не приймає відмовок. Якщо Москва прагне продемонструвати готовність до діалогу, вона має знизити градус ворожнечі", — написав він у Twitter.

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Пропагандисти РФ та війна в Україні

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який буде оголошений у міжнародний розшук, пригрозив Європі та НАТО, заявивши, що Росія не зупиниться на війні з Україною.

"Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося в Україні, подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна – це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації", — заявив він.

Також Соловйов влаштував істерику через відведення військ. Він заявив, що Росія взагалі не має вести жодних переговорів з Україною.

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Ще один журналіст Олександр Коц, якого репостнув Соловйов, заявив, що війна в Україні лише починається, хоча дуже засмутився через відведення окупаційних військ з-під Києва.

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