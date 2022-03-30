Російський пропагандист Соловйов влаштував істерику через переговори з Україною

Телеведучий висловився проти офіційної позиції делегації РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У російського пропагандиста Володимира Соловйова здали нерви через переговори України та Росії у Стамбулі. У мережі з'явилося відео з його істеричним монологом.

"Будь-які переговори з нацистами, поки твій чобіт не стоїть на їхньому горлі, сприймаються як слабкість. І не треба тиснути руки цій гадині, і не треба з ними обмінюватися різними формулюваннями, вести small talk. Взагалі не треба з ними ні зустрічатися, ні розмовляти! Це моя особиста точка зору", — обурено розповідав він.

Пропагандист упевнений, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на поступки щодо України.

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"Не треба вводити в оману і намагатися деморалізувати такими божевільними повідомленнями, як учора, наш народ і наших військовослужбовців. Завдання поставлене і воно має бути виконане. Воно ставиться нашій країні тільки верховним головнокомандувачем, і будьте ласкаві слухати тільки його!" — кричав Соловйов в ефірі своєї програми.

Переговори у Стамбулі