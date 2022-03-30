Российский пропагандист Соловьев устроил истерику из-за переговоров с Украиной

У российского пропагандиста Владимира Соловьева сдали нервы из-за переговоров Украины и России в Стамбуле. В сети появилось видео с его истерическим монологом.
"Любые переговоры с нацистами, пока твой сапог не стоит на их горле, воспринимаются как слабость. И не надо жать руки этой гадине, и не надо с ними обмениваться формулировками разными, вести small talk. Вообще не надо с ними ни встречаться, ни разговаривать! Это моя личная точка зрения", — возмущенно рассказывал он.
Пропагандист уверен, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на уступки в отношении Украины.
"Не надо вводить в заблуждение и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями, как вчера, наш народ и наших военнослужащих. Задача поставлена и она должны быть выполнена. Она ставится нашей стране только верховным главнокомандующим, и извольте слушать только его!" — кричал Соловьев в эфире своей программы.
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Переговоры в Стамбуле
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