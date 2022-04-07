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Годами растили ненависть к Украине — Подоляк о пропагандистах РФ

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 17:14
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Советник главы ОП высказался об ответственности за военное вторжение России
Подоляк заявил об ответственности пропагандистов РФ за войну в Украине
Подоляк заявил об ответственности пропагандистов РФ за войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные — об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Они годами растили в медиа ненависть к Украине. Теперь российский зритель хочет чужой крови и не принимает отговорок. Если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды", — написал он в Twitter.

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Пропагандисты РФ и война в Украине

Российский пропагандист Владимир Соловьев, который ​будет объявлен в международный розыск, пригрозил Европе и НАТО, заявив, что Россия не остановится на войне с Украиной.

"Если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации", – заявил он.

Также Соловьев устроил истерику из-за отвода войск. Он заявил, что Россия вообще не должна вести никаких переговоров с Украиной.

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Еще один журналист Александр Коц, которого репостнул Соловьев, заявил, что война в Украине только начинается, хотя очень расстроился из-за отвода оккупационных войск из-под Киева.

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