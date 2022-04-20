Екіпаж "Москви" збирався штурмувати Одесу. Мати моряка здала плани Кремля

"Нептун" не дав окупантам спробувати висадитись на український берег

"Москва" затонула, так і не висадивши десант в Одесі / Колаж "Сьогодні"

До вдалої поразки ЗСУ двома ракетами наземного базування "Р-360 Нептун" 14 квітня екіпаж флагмана ЧФ Росії крейсера "Москва" готувався десантуватись в Одесі. І на його борту були строковики, яких схиляли підписати контракт.

Про це повідомила мати одного з матросів "Радіо Свобода".

Реклама

Що відомо

У рамках журналістського розслідування зателефонували росіянці, чий син служив на "Москві" та вижив після загибелі корабля. Вона розповіла, що 14 квітня їй зателефонував син і повідомив, що всупереч офіційним заявам російської влади у корабель потрапили українські ракети.

"Син мені зателефонував 14-го у сльозах і сказав: "Мамо, ти розумієш, що сталося? У нас запустили 3 ракети! Частину хлопців евакуювали на фрегат "Макарів". Усіх, хто вижив, доставили до Севастополя", – розповіла жінка.

Матрос також розповів матері, що мінімум 40 його товаришів по службі загинули на крейсері.

Реклама

"За його словами, загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз по палубі... Є поранені з відірваними кінцівками", – каже жінка.

За словами матері моряка, цей корабель від 24 лютого вже виконував низку бойових завдань, у тому числі і на острові Зміїний, а під час останнього походу російські війська планували операцію з висадки морських піхотинців в Одесі. Водночас жінка не вважає, що в Україні відбуваються бойові дії.

"Він строковик. А як він опинився на крейсері, який виконував завдання – це велике питання. Ні, це ніякий не бойовий вихід. Ніякого бойового виходу не було. Вони просто йшли у бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції ніякої не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців", – каже мати матроса.

Реклама

Доля екіпажу