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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Экипаж "Москвы" собирался штурмовать Одессу. Мать моряка сдала планы Кремля

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 апреля, 00:29
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"Нептун" не дал оккупантам попытаться высадиться на украинский берег
"Москва" затонула, так и не высадив десант в Одессе / Коллаж "Сегодня"
"Москва" затонула, так и не высадив десант в Одессе / Коллаж "Сегодня"

До удачного поражения ВСУ двумя ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" 14 апреля экипаж флагмана ЧФ России крейсера "Москва" готовился десантироваться в Одессе. И на его борту были срочники, которых склоняли подписать контракт.

Об этом сообщила мама одного из матросов, передает "Радио Свобода".

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Что известно

В рамках журналистского расследования позвонили россиянке, чей сын служил на "Москве" и выжил после крушения корабля. Она рассказала, что 14 апреля ей позвонил сын и сообщил, что вопреки официальным заявлениям российских властей в корабль попали украинские ракеты.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили 3 ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь", – рассказала женщина.

Матрос также рассказал матери, что минимум 40 его сослуживцев погибли на крейсере.

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"По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе… Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.

По словам матери моряка, этот корабль от 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе и на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе. При этом женщина не считает, что в Украине происходят боевые действия.

"Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание – это большой вопрос. Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход. Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе" – говорит мать матроса.

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Судьба экипажа

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