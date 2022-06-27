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Київ розпочав атаки на півдні. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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27 червня, 11:52
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ЗСУ атакує на півдні, щоб відтягнути війська окупантів зі сходу. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ атакує на півдні, щоб відтягнути війська окупантів зі сходу. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють закупівлю США для України новітніх систем ПРО та ППО, дефолт у Росії та ракетний удар окупантів по Києву.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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США закуплять для України новітні системи ПРО та ППО NASAMS

Телеканал CNN повідомляє, що США вже цього тижня планують оголосити про закупівлю для України удосконаленого комплексу протиракетної та протиповітряної оборони середньої та великої дальності. Українські чиновники просили надати систему протиракетної оборони NASAMS, яка здатна вражати цілі на відстані понад 160 км.

У Росії настав дефолт

Інформагентство Bloomberg пише, що у Росії вперше з 1918 року стався дефолт за зовнішнім боргом. Протягом місяців РФ знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення до України. Але 26 червня минув пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів, а у разі пропуску платежу це вважається дефолтом.

Заборона імпорту золота та обмеження цін на нафту РФ – це можливість ізолювати Москву від міжнародної фінансової системи

Газета The New York Times інформує, що американські чиновники розглядають заборону на імпорт золота та обмеження цін на нафту Росії, як можливість ще більше ізолювати Москву від міжнародної фінансової системи. Такий поштовх був темою зустрічі як публічно, так і за лаштунками, оскільки лідери прагнули висловити солідарність з Україною.

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Мета української атаки на півдні – відтягнути російські сили зі сходу

Видання The Wall Street Journal пише, що попри те, що російські війська відкидають українські підрозділи на сході Донбасу, Київ останніми тижнями і місяцями почав атаки з метою відірвати територію від позицій Росії на півдні. Мета української атаки на півдні – відтягнути російські сили зі сходу, звільнити південні порти країни, які колись експортували пшеницю та сталь на мільярди доларів.

Ракетні удари по Києву дивним чином збіглися з початком саміту G7 у ФРН

The Washington Post пише, що ракетні удари Росії по Києву в неділю вранці дивним чином збіглися з початком щорічного саміту G7 у Німеччині, де війна Росії проти України була основною темою. Пуски були здійснені з російських бомбардувальників, що пролітали над Каспійським морем.

Ракетний удар по Києву

Вранці 26 червня у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетного удару було завдано по Шевченківському району столиці.

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За інформацією нардепа від "Євросолідарності" Олексія Гончаренка, всього по Києву та області випустили 14 ракет.

Одна з ракет потрапила до багатоповерхівки, що знаходиться на Лук'янівці. В результаті щонайменше одна людина загинула. Також є поранені – постраждали семирічна дівчинка та її мати, їх доправили до лікарні.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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