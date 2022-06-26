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Ворог запустив ракети по Києву, є поранені (фото, відео) – оновлено

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 червня, 08:04
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Жителі Куренівки, Оболоні, Сирця та Дорогожичів повідомили про чотири "прильоти"
У Києві було чутно вибухи
У Києві було чутно вибухи / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці у Києві пролунало кілька вибухів. Ракетні удари було завдано по Шевченківському району столиці. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Друзі! Кілька вибухів у Шевченківському районі. Бригади швидкої та рятувальники прямують на місце. Більш детальна інформація – згодом", – написав він у Telegram-каналі.

Зазначимо, що повітряну тривогу сьогодні було оголошено по всій території України.

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Одну з ракет, що летіли над Києвом, очевидці зняли на відео.

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Після прильотів у деяких районах зникло світло.

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Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок обстрілу є поранені. Також він зазначив, що за попередньою інформацією, ракета потрапила до житлового будинку. За його інформацією, по Києву та області випустили 14 ракет.

Гончаренко написав, що у людей розбилися вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа. Також він опублікував відео.

Міський голова зазначив, що у двох будинках Шевченківського району Києва евакуювали мешканців після "прильоту"

Радник голови МВС Геращенко повідомив, що ракета у Києві потрапила у дах 9-поверхового житлового будинку на Лук'янівці та знесла кілька верхніх поверхів, рятувальники борються з вогнем. Місце трагедії оточене поліцією.

Журналістка Ганна Мамонова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що ракета потрапила до того ж ЖК, що й у квітні.

"Третя ракета потрапила у багатоповерхівку восьмий поверх. Горять кілька квартир. Про загиблих інформації нині немає. Будинок, корпус житлового кварталу, який знаходиться впритул до будинку, в якому загинула журналістка Віра Гіріч", – написала вона.

Загроза обстрілів

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляв, що всі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі і, швидше за все, готуються до масованого запуску ракет по території України. Він попереджав, що є велика ймовірність того, що буде завдано ракетного удару по Києву.

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