Арестович попередив українців про загрозу з півдня

Радник голови ОП закликав не ігнорувати повітряні тривоги

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Усі 6 носіїв крилатих ракет Росії вишикувалися в Чорному морі та, швидше за все, готуються до масованого запуску ракет по території України. Про це заявив радник глави ВП Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Арестович закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями, особливо у Києві.

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"Сьогодні, завтра, післязавтра і після-після-завтра дуже рекомендую нашим громадянам, у тому числі проживаючим у Києві, зокрема на Печерську — не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ось у ці чотири доби точно не треба нехтувати. Краще ховайтеся від гріха ", – наголосив радник голови ВП.

Небезпека наступу на Харків

Російські збройні сили підготувалися до нового наступу на Харків, який може розпочатися цього тижня, заявив радник голови ВП Олексій Арестович.

За його словами, угруповання ЗС РФ на півдні Білгородської області досягло рівня оперативної боєздатності.

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Раніше про велику ймовірність атаки на Харків заявив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, російська армія збирає сили для нової атаки на Харків та захоплення Слов'янська.