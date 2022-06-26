РФ ударила ракетою по багатоповерхівці у Києві: одна з постраждалих – громадянка РФ (фото, відео) – оновлено

7-річну дівчинку дістали з-під завалів та відправили до лікарні

Рятувальники дістали людей з-під завалів. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

Співробітники ДСНС продовжують вести рятувальну операцію у Києві, де вранці РФ завдала ракетного удару по житловому будинку. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, а його 7-річну доньку дістали живою з-під завалів. Також рятують маму дівчинки.

Про це повідомили рятувальники ДСНС.

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Нові деталі про постраждалих

За словами рятувальників, 7-річну дівчинку дістали з-під завалів та за допомогою медичних нош транспортували і передали медичним працівникам до Охматдиту. Її 38-річну маму рятувальники витягли з-під руїн будинку.

Як стало відомо, постраждалу дівчинку звати Євгенія. Її мама Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж та народила дитину. За словами одного з джерел, паспорт Катерини знайшли на вулиці, посічений уламками.

Батько сім'ї – 37-річний Олексій – загинув.

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Російський паспорт постраждалої жінки

Як заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, внаслідок обстрілу будинку у Шевченківському районі столиці поранено п'ятьох осіб.

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Зараз на місці працює 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 78 осіб особового складу.

Дівчинку дістали з-під завалів. Фото: ДСНС України

З-під завалів дістали ще одного чоловіка – він живий. Зараз госпіталізуватимуть. Роботи з пошуку постраждалих тривають.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Ракетний удар по Києву

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м.

За інформацією ДСНС, наразі проводяться заходи щодо ліквідації пожежі та порятунку людей.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).