Киев начал атаки на Юге. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

ВСУ атакует на Юге, чтобы оттянуть войска оккупантов с Востока. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают закупку США для Украины новейших систем ПРО и ПВО, дефолт в России и ракетный удар оккупантов по Киеву.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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США закупит для Украины новейшие системы ПРО и ПВО NASAMS

Телеканал CNN сообщает, что США уже на этой неделе планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Издание отмечает, что украинские чиновники просили предоставить систему противоракетной обороны NASAMS, которая способна поражать цели на расстоянии более 160 км.

В России наступил дефолт

Информагентство Bloomberg пишет, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу. В течение месяцев РФ находила пути обхода санкций, введенных после вторжения в Украину. Но 26 июня истек льготный период для выплаты процентов в размере 100 миллионов долларов, а в случае пропуска платежа, это считается дефолтом.

Запрет импорта золота и ограничение цен на нефть РФ – это возможность изолировать Москву от международной финансовой системы

Газета The New York Times информирует, что американские чиновники рассматривают запрет на импорт золота и ограничение цен на нефть России, как возможность еще больше изолировать Москву от международной финансовой системы. Такой толчок был темой встречи как публично, так и за кулисами, поскольку лидеры стремились выразить солидарность с Украиной.

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Цель украинской атаки на юге – оттянуть российские силы с востока

Издание The Wall Street Journal пишет, что несмотря на то, что российские войска отбрасывают украинские подразделения на востоке Донбасса, Киев в последние недели и месяцы начал атаки с целью оторвать территорию от позиций России на юге. Цель украинской атаки на юге – оттянуть российские силы с востока, освободить южные порты страны, которые когда-то экспортировали пшеницу и сталь на миллиарды долларов.

Ракетные удары по Киеву странным образом совпали с началом саммита G7 в ФРГ

The Washington Post пишет, что ракетные удары России по Киеву в воскресенье утром странным образом совпали с началом ежегодного саммита G7 в Германии, где война России против Украины была основной темой. Взрывы были совершены из российских бомбардировщиков, пролетавших над Каспийским морем.

Ракетный удар по Киеву

Утром 26 июня в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетный удар был нанесен по Шевченковскому району столицы.

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По информации нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, всего по Киеву и области выпустили 14 ракет.

Одна из ракет попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. В результате по меньшей мере один человек погиб. Также есть раненые – пострадали семилетняя девочка и ее мать, их доставили в больницу.