РФ ударила ракетой по многоэтажке в Киеве: одна из пострадавших – гражданка РФ (фото, видео) – обновлено

7-летнюю девочку достали из-под завалов и отправили в больницу

Спасатели достали людей из-под завалов. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Сотрудники ГСЧС продолжают вести спасательную операцию в Киеве, где утром РФ нанесла ракетный удар по жилому дому. На данный момент известно об одном погибшем мужчине, а его 7-летнюю дочь достали живой из-под завалов. Также спасают маму девочки.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС.

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Новые детали о пострадавших

По словам спасателей, 7-летнюю девочку достали из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под руин дома.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, который иссечен обломками.

Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

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Российский паспорт пострадавшей женщины

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

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Сейчас на месте работают 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава.

Девочку достали из-под завалов. Фото: ГСЧС Украины

Из-под завалов достали еще одного мужчину – он жив. Сейчас будут госпитализировать. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар по Киеву

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

"26 июня в 06:29 в ГСЧС Украины поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы", – говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

По информации ГСЧС, в данный момент проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).